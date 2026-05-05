CONFÉRENCE NO ANGER, Théâtre National de Bretagne, Rennes
CONFÉRENCE NO ANGER, Théâtre National de Bretagne, Rennes samedi 30 mai 2026.
CONFÉRENCE NO ANGER Samedi 30 mai, 16h00 Théâtre National de Bretagne Ille-et-Vilaine
Tarif 12€ / Tarif Carte Sortir ! 5,50€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-30T16:00:00+02:00 – 2026-05-30T16:40:00+02:00
Fin : 2026-05-30T16:00:00+02:00 – 2026-05-30T16:40:00+02:00
Dans le cadre du festival Transforme – Rennes de la Fondation d’Entreprise Hermès.
Conférence de l’artiste No Anger sur l’invisibilisation des artistes handicapé·e·s à travers l’histoire des freak shows et les mécanismes contemporains d’exclusion dans les arts vivants.
Théâtre National de Bretagne 1, rue saint-hélier Rennes 35000 Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://indiv.themisweb.fr/0146/fEventChoiceIsMade.aspx?idstructure=0146&idevent=4187 »}]
Festival Transforme – Rennes 2026, de la Fondation d’Entreprise Hermès. Conférence de l’artiste No Anger sur l’invisibilisation des artistes handicapé·es à travers l’histoire des freak shows.
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