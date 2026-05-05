CONFÉRENCE NO ANGER, Théâtre National de Bretagne, Rennes

CONFÉRENCE NO ANGER Samedi 30 mai, 16h00 Théâtre National de Bretagne Ille-et-Vilaine

Tarif 12€ / Tarif Carte Sortir ! 5,50€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-30T16:00:00+02:00 – 2026-05-30T16:40:00+02:00

Fin : 2026-05-30T16:00:00+02:00 – 2026-05-30T16:40:00+02:00

Dans le cadre du festival Transforme – Rennes de la Fondation d’Entreprise Hermès.

Conférence de l’artiste No Anger sur l’invisibilisation des artistes handicapé·e·s à travers l’histoire des freak shows et les mécanismes contemporains d’exclusion dans les arts vivants.

Théâtre National de Bretagne 1, rue saint-hélier Rennes 35000 Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://indiv.themisweb.fr/0146/fEventChoiceIsMade.aspx?idstructure=0146&idevent=4187 »}]

Festival Transforme – Rennes 2026, de la Fondation d’Entreprise Hermès. Conférence de l’artiste No Anger sur l’invisibilisation des artistes handicapé·es à travers l’histoire des freak shows.