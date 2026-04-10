Place au Vélo Maurepas place Lucie et Raymond Aubrac Rennes Mercredi 27 mai, 14h00 Ille-et-Vilaine

Après-midi festive et pédagogique autour du vélo

Rendez-vous pour une après-midi festive pour petits et grands autour du vélo : apprentissage, quiz code de la route et code piéton, balades à vélo dans le quartier, auto-réparation, bricolages et décorations de vélo, marquage Bicycode offert…!

Organisé avec la police, la direction de quartier Maurepas, la Maison du Vélo, le CDAS35 et des associations et commerçants du quartier.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-27T14:00:00.000+02:00

Fin : 2026-05-27T18:00:00.000+02:00

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place Lucie et Raymond Aubrac place Lucie et Raymond Aubrac Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine



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