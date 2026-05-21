Le festival Nomadanse revient du 27 mai au 7 juin GARAGE Rennes

Porté par Danse à tous les étages CDCN et ses partenaires locaux, Nomadanse revient du mercredi 27 mai au dimanche 7 juin 2026 !

De Rennes à Brest Métropole, en passant par le Centre Bretagne, il investit théâtres, écoles, cinémas, lieux patrimoniaux et paysages naturels pour faire surgir la danse là où on ne l’attend pas. Nomadanse défend une danse accessible, contemporaine et attentive aux enjeux du monde. La plupart des projets font écho à des initiatives partagées avec les habitant·es tout au long de la saison.

Un festival pour voir, pratiquer, ressentir et faire collectif.

Pour lancer le festival Nomadanse, Danse à tous les étages célèbre, le 27 mai, son installation à plein temps au Garage en ouvrant ses espaces !

Géré depuis peu par Danse à tous les étages CDCN associé au CCNRB, Le Garage est un espace rennais dédié à la création chorégraphique. Une soirée en partenariat avec la Ville de Rennes.