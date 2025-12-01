[RENCONTRE]- pique-nique de printemps thabor Rennes Vendredi 22 mai, 12h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit, sur inscription, réservé aux étudiants, doctorants et chercheurs internationaux des établissements membres du CMI Rennes.

Une dernière occasion de se rencontrer avant l’été !

Rejoignez l’équipe du CMI pour un pique-nique de printemps au parc du Thabor.

Il s’agit du dernier rendez-vous de l’année : une belle occasion pour vous rencontrer avant l’été, si vous restez sur Rennes, ou pour se dire aurevoir si votre mobilité se termine.

Le CMI fournira quelques boissons et snacks à partager, ainsi que quelques jeux.

**A vous d’apporter votre propre pique-nique, ou pourquoi pas, si vous le souhaitez, des spécialités à partager !**

Infos pratiques

> Gratuit

> Inscription en ligne avant le jeudi 21 mai.

_**Réservé aux étudiants, doctorants et chercheurs internationaux des établissements membres du CMI Rennes.**_

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-22T12:00:00.000+02:00

Fin : 2026-05-22T14:00:00.000+02:00

https://www.eventbrite.fr/e/billets-rencontre-pique-nique-de-printemps-1977916990964?aff=oddtdtcreator

thabor parc du thabor Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes Ille-et-Vilaine



