Fête de la MJC & Assemblée Générale, Manoir, Rennes

Fête de la MJC & Assemblée Générale Vendredi 22 mai, 16h00 Manoir Ille-et-Vilaine

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-22T16:00:00+02:00 – 2026-05-22T19:00:00+02:00

Fin : 2026-05-22T16:00:00+02:00 – 2026-05-22T19:00:00+02:00

Venez nombreux partager ce moment convivial et festif !

Au programme :

Food trucks

Structure gonflable

Jeux pour petits et grands

et de nombreuses animations tout au long de l’après-midi !

Rendez-vous au 36 boulevard Albert 1er

On vous attend nombreux pour célébrer ensemble la vie de la MJC !

Manoir 36 boulevard albert 1er, 35200 rennes Rennes 35200 Bréquigny Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « phone », « value »: « 0299516170 »}, {« type »: « email », « value »: « mjcmaisondesuede@gmail.com »}]

La fête de la MJC ainsi que l’Assemblée Générale se tiendront le 22 mai 2026 à partir de 16h.