Fête de la MJC & Assemblée Générale, Manoir, Rennes
Fête de la MJC & Assemblée Générale, Manoir, Rennes vendredi 22 mai 2026.
Fête de la MJC & Assemblée Générale Vendredi 22 mai, 16h00 Manoir Ille-et-Vilaine
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-22T16:00:00+02:00 – 2026-05-22T19:00:00+02:00
Fin : 2026-05-22T16:00:00+02:00 – 2026-05-22T19:00:00+02:00
Venez nombreux partager ce moment convivial et festif !
Au programme :
Food trucks
Structure gonflable
Jeux pour petits et grands
et de nombreuses animations tout au long de l’après-midi !
Rendez-vous au 36 boulevard Albert 1er
On vous attend nombreux pour célébrer ensemble la vie de la MJC !
Manoir 36 boulevard albert 1er, 35200 rennes Rennes 35200 Bréquigny Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « phone », « value »: « 0299516170 »}, {« type »: « email », « value »: « mjcmaisondesuede@gmail.com »}]
La fête de la MJC ainsi que l’Assemblée Générale se tiendront le 22 mai 2026 à partir de 16h.
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