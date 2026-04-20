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[Rennes] Exposition « la biodiversité » Dans le hall de l’ESC du Blosne, 7 boulevard de Yougoslavie à Rennes. Rennes

[Rennes] Exposition « la biodiversité » Dans le hall de l’ESC du Blosne, 7 boulevard de Yougoslavie à Rennes. Rennes

[Rennes] Exposition « la biodiversité » Dans le hall de l’ESC du Blosne, 7 boulevard de Yougoslavie à Rennes. Rennes mercredi 6 mai 2026.

Lieu : Dans le hall de l'ESC du Blosne, 7 boulevard de Yougoslavie à Rennes.

Adresse : 7 boulevard de Yougoslavie à Rennes.

Ville : 35200 Rennes

Département : Ille-et-Vilaine

Début : mercredi 6 mai 2026

Fin : mercredi 20 mai 2026

[Rennes] Exposition « la biodiversité » Dans le hall de l’ESC du Blosne, 7 boulevard de Yougoslavie à Rennes. Rennes 6 – 20 mai Ille-et-Vilaine

Gratuit

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Du mercredi 6 mai au mercredi 20 mai
De 8h30 à12h30 et de 13h30 à 17h30, sauf le vendredi jusqu’à 17h et fermé le mardi matin.
Dans le hall de l’ESC du Blosne (bâtiment du centre social Ty Blosne), 7 boulevard de Yougoslavie à Rennes.
Gratuit

Exposition « la biodiversité » sensibilise les adultes aux enjeux environnementaux et à leur rôle de citoyens. Résolument axées sur le respect de la diversité des hommes et des richesses naturelles, ces affiches présentent une sélection de photographies accompagnées de textes pédagogiques.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-05-06T08:30:00.000+02:00
Fin : 2026-05-20T17:30:00.000+02:00

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Dans le hall de l’ESC du Blosne, 7 boulevard de Yougoslavie à Rennes. 7 boulevard de Yougoslavie à Rennes. Le Blosne Rennes 35200 Ille-et-Vilaine


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