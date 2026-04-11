Le Banquet céleste : Haendel en Italie Auditorium des Champs Libres Rennes Mercredi 6 mai, 12h30 Ille-et-Vilaine

gratuit

Les sonates pour hautbois de Georg Friedrich Haendel dialoguent ici avec les sonates pour violoncelle d’Antonio Caldara et de Giovanni Bononcini.

Les trois compositeurs qui se sont croisés sur les grandes scènes musicales au début du 18e siècle partagent un même goût italien pour l’expressivité des voix et des instruments.

Patrick Beaugiraud : hautbois – Julien Barre : violoncelle – Kevin Manent-Navratil : clavecin

​

Dans le cadre de Rebond, avec l’Opéra de Rennes.

​

​_Le Banquet Céleste, ensemble en résidence à l’Opéra de Rennes reçoit l’aide en conventionnement du Ministère de la Culture (DRAC Bretagne), du Conseil Régional de Bretagne, du Conseil Départemental d’Ille et Vilaine et de la Ville de Rennes. Les projets du Banquet Céleste sont soutenus par le Centre National de la Musique._

_Le Banquet Céleste est adhérent de l’association Arviva – Arts Vivants, Art Durables, membre de la F.E.V.I.S et administrateur de Profedim._

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-06T12:30:00.000+02:00

Fin : 2026-05-06T13:30:00.000+02:00

1



Auditorium des Champs Libres Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

