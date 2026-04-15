Le Banquet céleste : Haendel en Italie, Auditorium des Champs Libres, Rennes

Le Banquet céleste : Haendel en Italie Mercredi 6 mai, 12h30 Auditorium des Champs Libres Ille-et-Vilaine

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-06T12:30:00+02:00 – 2026-05-06T13:30:00+02:00

Fin : 2026-05-06T12:30:00+02:00 – 2026-05-06T13:30:00+02:00

Les trois compositeurs qui se sont croisés sur les grandes scènes musicales au début du 18e siècle partagent un même goût italien pour l’expressivité des voix et des instruments.

Patrick Beaugiraud : hautbois – Julien Barre : violoncelle – Kevin Manent-Navratil : clavecin

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Dans le cadre de Rebond, avec l’Opéra de Rennes.

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​Le Banquet Céleste, ensemble en résidence à l’Opéra de Rennes reçoit l’aide en conventionnement du Ministère de la Culture (DRAC Bretagne), du Conseil Régional de Bretagne, du Conseil Départemental d’Ille et Vilaine et de la Ville de Rennes. Les projets du Banquet Céleste sont soutenus par le Centre National de la Musique.

Le Banquet Céleste est adhérent de l’association Arviva – Arts Vivants, Art Durables, membre de la F.E.V.I.S et administrateur de Profedim.

Auditorium des Champs Libres Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « phone », « value »: null}]

Les sonates pour hautbois de Georg Friedrich Haendel dialoguent ici avec les sonates pour violoncelle d’Antonio Caldara et de Giovanni Bononcini. Musique