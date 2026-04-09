[Rennes] Ramassage de déchets/clean walk Square Sarah Bernhardt, 35200 Rennes Rennes Mercredi 6 mai, 14h30 Ille-et-Vilaine

Gratuit

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Le 6 mai, avec le collectif d’habitant.e.s de Bréquigny, Benenova Rennes propose un ramassage de déchets, une action à but éducatif et ludique que ce soit en famille, entre amis ou seul ! Au programme, ramassage de déchets, sensibilisation à la protection de l’environnement et temps convivial sur l’espace public.

Benenova Rennes est une association facilitratrice de l’engagement bénévole en co-construisant avec des associations du tissu associatif rennais des actions de bénévolat ponctuelles, sans engagement, inclusive et en collectif !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-06T14:30:00.000+02:00

Fin : 2026-05-06T17:00:00.000+02:00

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Square Sarah Bernhardt, 35200 Rennes Square Sarah Bernhardt, 35200 Rennes Bréquigny Rennes 35200 Ille-et-Vilaine



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