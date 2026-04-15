Sortie au TNB – « Le songe d’une nuit d’été » (Felix Mendelssohn / Arthur Nauzyciel) Jeudi 30 avril, 20h00 Théâtre National de Bretagne Ille-et-Vilaine

Adhésion à l’asso 3 Regards puis 12€ tarif plein / 6€ carte SORTIR!

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-30T20:00:00+02:00 – 2026-04-30T23:00:00+02:00

Fin : 2026-04-30T20:00:00+02:00 – 2026-04-30T23:00:00+02:00

SORTIE CULTURELLE – « Le songe d’une nuit d’été » au TNB

À l’invitation de Nicolas Ellis, Arthur Nauzyciel adapte Le Songe d’une nuit d’été de Felix Mendelssohn dans sa version oratorio, mêlant musique et extraits de la pièce de Shakespeare.

4 jeunes amants se perdent dans une forêt enchantée où les frontières entre rêve et réalité s’effacent, et où des fées et des esprits jouent avec leurs destins. Le désir se déplace, les identités vacillent. Mendelssohn traduit ces troubles amoureux en musique et, à 17 ans, compose l’ouverture de cette œuvre magistrale dont la célèbre Marche nuptiale reste l’emblème, rendant hommage à l’univers féerique et envoûtant de la pièce de Shakespeare. Pensée à l’origine comme une symphonie de la jeunesse, elle est ici interprétée par la génération pour qui elle fut imaginée : les élèves de l’École du TNB et le chœur de Chambre Prolatio du Conservatoire de Rennes.

Réservation auprès des accueils de l’association.

+ d’informations sur les sorties culturelles de l’association 3 Regards – Léo Lagrange à l’adresse animation@3regards.com

Théâtre National de Bretagne 1 Rue Saint-Hélier, 35000 Rennes Rennes 35000 Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « phone », « value »: « 02 57 24 00 40 »}, {« type »: « email », « value »: « accueil@3regards.com »}] [{« link »: « mailto:animation@3regards.com »}]

À l’invitation de Nicolas Ellis, Arthur Nauzyciel adapte Le Songe d’une nuit d’été de Felix Mendelssohn dans sa version oratorio, mêlant musique et extraits de la pièce de Shakespeare. Théâtre TNB