À la découverte des plantes communes des Prairies Saint-Martin Prairies Saint-Martin Rennes
À la découverte des plantes communes des Prairies Saint-Martin Prairies Saint-Martin Rennes mercredi 15 avril 2026.
À la découverte des plantes communes des Prairies Saint-Martin Prairies Saint-Martin Rennes Mercredi 15 avril, 14h30 Ille-et-Vilaine
Partez à la découverte des plantes communes des Prairies Saint-Martin, un havre de verdure au cœur de la métropole rennaise.
**Lieu** : Rennes (35)
**Point de rendez-vous** : Devant la Longère du 68 Canal Saint-Martin
**Horaire** : 14h30 à 16h30
**Réservation** : Oui
**Nombre de places** : 15
**Prix** : Gratuit
**Contact** : [reservation.bretagne@lpo.fr](mailto:reservation.bretagne@lpo.fr)
Accompagnée d’une animatrice nature de la LPO, vous en apprendrez plus sur les plantes communes des Prairies Saint-Martin, un havre de verdure au cœur de la métropole rennaise.
N’hésitez pas à apporter de bonnes chaussures de marche.
Sortie sur réservation avec places limitées. Pour vous inscrire, merci d’envoyer un mail à _**[reservation.bretagne@lpo.fr](mailto:reservation.bretagne@lpo.fr)**_ en indiquant dans votre mail :
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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-04-15T14:30:00.000+02:00
Fin : 2026-04-15T16:30:00.000+02:00
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reservation.bretagne@lpo.fr
Prairies Saint-Martin Canal Saint-Martin, Rennes Nord – Saint-Martin Rennes 35064 Ille-et-Vilaine
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