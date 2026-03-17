Distributions de composteurs Parking de la piscine des Gayeulles Rennes
Distributions de composteurs Parking de la piscine des Gayeulles Rennes vendredi 17 avril 2026.
Distributions de composteurs Parking de la piscine des Gayeulles Rennes 17 avril – 14 septembre Ille-et-Vilaine
Vous habitez un pavillon avec jardin ? Rennes Métropole organise, sur inscription préalable, des distributions de composteurs pour transformer vos déchets alimentaires et de jardin en engrais naturel.
Inscriptions : [dechets.rennesmetropole.fr/demande-de-composteur](https://dechets.rennesmetropole.fr/prise-de-rdv)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-04-17T12:00:00.000+02:00
Fin : 2026-09-14T12:30:00.000+02:00
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http://dechets.rennesmetropole.fr/demande-de-composteur
Parking de la piscine des Gayeulles 15 avenue des Gayeulles, Rennes Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine