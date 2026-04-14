Fêtons la nouvelle piscine de Villejean – Vendredi 17 avril, Parc du Berry, Rennes
Fêtons la nouvelle piscine de Villejean – Vendredi 17 avril, Parc du Berry, Rennes vendredi 17 avril 2026.
Fêtons la nouvelle piscine de Villejean – Vendredi 17 avril Vendredi 17 avril, 14h00 Parc du Berry Ille-et-Vilaine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-17T14:00:00+02:00 – 2026-04-17T18:00:00+02:00
Fin : 2026-04-17T14:00:00+02:00 – 2026-04-17T18:00:00+02:00
Découvrez les animations du 13 au 25 avril sur l’open agenda
Parc du Berry 14 Sq. du Berry, 35000 Rennes, France Rennes 35000 Villejean – Beauregard Ille-et-Vilaine Bretagne
Programmation du vendredi 17 avril sport animation jeux
À voir aussi à Rennes (Ille-et-Vilaine)
- UN MOJITO AVANT LE PRINCE CHARMANT COMEDIE DE RENNES Rennes 15 avril 2026
- Journée de dépannage électronique et informatique La Ferme de la Harpe Rennes 15 avril 2026
- Journée de dépannage électronique et informatique, La Ferme de la Harpe, Rennes 15 avril 2026
- Atelier d’éveil à la nature Maison de quartier La Bellangerais Rennes 15 avril 2026
- À Pâques, résolvez une enquête dans le centre historique de Rennes Place de la Mairie Rennes 15 avril 2026