Fêtons la nouvelle piscine de Villejean – Vendredi 17 avril, Parc du Berry, Rennes

Fêtons la nouvelle piscine de Villejean – Vendredi 17 avril Vendredi 17 avril, 14h00 Parc du Berry Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-17T14:00:00+02:00 – 2026-04-17T18:00:00+02:00

Fin : 2026-04-17T14:00:00+02:00 – 2026-04-17T18:00:00+02:00

Découvrez les animations du 13 au 25 avril sur l’open agenda

Parc du Berry 14 Sq. du Berry, 35000 Rennes, France Rennes 35000 Villejean – Beauregard Ille-et-Vilaine Bretagne

Programmation du vendredi 17 avril sport animation jeux