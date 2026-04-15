Atelier créatif numérique : impression 3D, Maison de quartier La Bellangerais, Rennes

Atelier créatif numérique : impression 3D Mercredi 15 avril, 14h30 Maison de quartier La Bellangerais Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-15T14:30:00+02:00 – 2026-04-15T16:30:00+02:00

Fin : 2026-04-15T14:30:00+02:00 – 2026-04-15T16:30:00+02:00

Dans cet atelier adapté aux débutants, venez fabriquer une petite figurine, de la modélisation jusqu’à l’impression.⭐

Animé par Lucie, notre médiatrice numérique

En fonction du nombre d’inscrits, les modèles imprimés pourront être récupérés le lendemain à la Maison de Quartier.

Mercredi 15 AVRIL 2026 de 14H30 à 16H30

Maison de Quartier Bellangerais

️Gratuit

Sur inscription à l’accueil ou au 02 99 27 21 10

Maison de quartier La Bellangerais 5 rue du Morbihan 35700 Rennes Rennes 35700 Maurepas – Patton Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « phone », « value »: « 0299272110 »}]

Dans cet atelier adapté aux débutants, venez fabriquer une petite figurine, de la modélisation jusqu’à l’impression. rennes impression 3d