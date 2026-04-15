À la découverte des plantes communes des Prairies Saint-Martin, Prairies Saint-Martin, Rennes
À la découverte des plantes communes des Prairies Saint-Martin, Prairies Saint-Martin, Rennes mercredi 15 avril 2026.
À la découverte des plantes communes des Prairies Saint-Martin Mercredi 15 avril, 14h30 Prairies Saint-Martin Ille-et-Vilaine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-15T14:30:00+02:00 – 2026-04-15T16:30:00+02:00
Fin : 2026-04-15T14:30:00+02:00 – 2026-04-15T16:30:00+02:00
Lieu : Rennes (35)
Point de rendez-vous : Devant la Longère du 68 Canal Saint-Martin
Horaire : 14h30 à 16h30
Réservation : Oui
Nombre de places : 15
Prix : Gratuit
Contact : reservation.bretagne@lpo.fr
Accompagnée d’une animatrice nature de la LPO, vous en apprendrez plus sur les plantes communes des Prairies Saint-Martin, un havre de verdure au cœur de la métropole rennaise.
N’hésitez pas à apporter de bonnes chaussures de marche.
Sortie sur réservation avec places limitées. Pour vous inscrire, merci d’envoyer un mail à reservation.bretagne@lpo.fr en indiquant dans votre mail :
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La date de la sortie
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L’intitulé de la sortie
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Le nombre d’adulte(s)
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Le nombre d’enfant(s) et leur âge
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Un numéro de téléphone pour vous joindre en cas de besoin
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Comment vous avez entendu parler de cette sortie.
Prairies Saint-Martin Canal Saint-Martin, Rennes Rennes 35064 Nord – Saint-Martin Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « email », « value »: « reservation.bretagne@lpo.fr »}] [{« link »: « mailto:reservation.bretagne@lpo.fr »}]
Partez à la découverte des plantes communes des Prairies Saint-Martin, un havre de verdure au cœur de la métropole rennaise. sortie nature
Antoine Adam
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