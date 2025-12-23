Rock’n Solex

INSA, 20 Avenue des Buttes de Coësmes Rennes Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-06

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-06

Cette nouvelle édition, pleine de renouveau, est notamment marquée par un retour sur son lieu mythique la plaine de l’INSA, et sous son traditionnel chapiteau.

Les concerts du plus vieux festival étudiant français commenceront le mercredi soir par un Fest-Noz au foyer de l’INSA. Suivra ensuite le jeudi une soirée au style Reggae/Dub dans ce même lieu. Puis les deux soirs de festival auront lieu sur la plaine de l’INSA.

Deux scènes accueilleront des artistes la principale, sous le chapiteau, verra se produire des artistes et des groupes musicaux de style et de notoriété bien différents, entre nouveaux talents et artistes de renommée nationale voir internationale SDM, Green Montana, Les Ramoneurs de Menhirs, Bekar, Maxence… et bien d’autres ! Des collectifs musicaux viendront animer la seconde scène. (Retrouvez la programmation complète sur www.rocknsolex.fr !)

En journée, venez assister au plus grand rassemblement de Solex en Europe, accueillant plus de 100 équipages ! Le vendredi les coureurs s’affronteront sur la course de technique, le samedi celle de l’endurance, et ils termineront le dimanche avec la course de vitesse. Cette année, il y a une volonté particulière de rendre ces courses plus verte, notamment par la mise en avant des Solex électriques sur les courses.

Les courses commenceront à 12h et se termineront vers 18h.

A proximité des courses sur la plaine de l’INSA, venez vous reposer, vous restaurer et vous amuser en journée sur le village de jour du Rock’n Solex ! Il sera gratuit et ouvert le samedi et dimanche dès 11h30. .

INSA, 20 Avenue des Buttes de Coësmes Rennes 35000 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 23 23 84 12

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Rock’n Solex

L’événement Rock’n Solex Rennes a été mis à jour le 2025-12-19 par CRT Bretagne_