Le Printemps citoyen à Rennes Place Sarah Bernhardt Rennes
Le Printemps citoyen à Rennes Place Sarah Bernhardt Rennes mercredi 6 mai 2026.
Le Printemps citoyen à Rennes Place Sarah Bernhardt Rennes Mercredi 6 mai, 14h30 Ille-et-Vilaine
Libre d’accès, gratuit, matériel fourni, collation offerte.
Opération ramassage de déchets, à but éducatif et ludique que ce soit seul.e, en famille, ou entre ami.es !
Les habitant.es du quartier Bréquigny nettoient l’environnement dans lequel nous vivons au quotidien..
Malgré les nettoyages quotidiens de la ville, un coup de pouce sera le bienvenu !
**Rejoignez-nous ! au Square Sarah Bernhardt,**
**le mercredi 06 mai 2026 de 14h30 à 17h00.**
Venez nous aider à lutter contre la pollution de nos déchets et passons un bon moment.
Nous sommes très pressés de vous rencontrer à l’occasion de cette action. Habitant.es du quartier, ou pas, vous pouvez vous inscrire, via le site de l’association Benenova
**À bientôt ! **
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-05-06T14:30:00.000+02:00
Fin : 2026-05-06T17:00:00.000+02:00
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https://www.benenova.fr/missions/ramassage-de-dechets-a-brequigny-40
Place Sarah Bernhardt Square Sarah Bernhardt 35200 Rennes Bréquigny Rennes 35032 Ille-et-Vilaine
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