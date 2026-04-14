Guérir : une histoire de corps, d’esprit et de culture, Auditorium des Champs Libres, Rennes

Guérir : une histoire de corps, d’esprit et de culture Mardi 21 avril, 20h30 Auditorium des Champs Libres Ille-et-Vilaine

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-21T20:30:00+02:00 – 2026-04-21T22:30:00+02:00

Fin : 2026-04-21T20:30:00+02:00 – 2026-04-21T22:30:00+02:00

La biomédecine occidentale apparaît comme une médecine, certes puissante, mais qui gagnerait à identifier ses propres failles pour mieux comprendre et soigner ses patients. L’enjeu est d’affiner et élargir nos perceptions des maladies qui nous frappent parfois, apprendre à mieux les guérir, et idéalement, les prévenir.

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​Aline Mercan est anthropologue de la santé, ancienne malade du cancer. Rencontre suivie d’une séance de dédicaces de Guérir (Actes Sud, 2026)​

Auditorium des Champs Libres Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « phone », « value »: null}]

La médecin Aline Mercan explore l’incroyable palette d’outils déployée par les humains pour rester en bonne santé, à travers des histoires de miraculés et de chirurgiens, de prosélytes et d

Wutthinan Yosmadee / Istock