Guérir : une histoire de corps, d’esprit et de culture, Auditorium des Champs Libres, Rennes
Guérir : une histoire de corps, d’esprit et de culture, Auditorium des Champs Libres, Rennes mardi 21 avril 2026.
Guérir : une histoire de corps, d’esprit et de culture Mardi 21 avril, 20h30 Auditorium des Champs Libres Ille-et-Vilaine
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-21T20:30:00+02:00 – 2026-04-21T22:30:00+02:00
Fin : 2026-04-21T20:30:00+02:00 – 2026-04-21T22:30:00+02:00
La biomédecine occidentale apparaît comme une médecine, certes puissante, mais qui gagnerait à identifier ses propres failles pour mieux comprendre et soigner ses patients. L’enjeu est d’affiner et élargir nos perceptions des maladies qui nous frappent parfois, apprendre à mieux les guérir, et idéalement, les prévenir.
Aline Mercan est anthropologue de la santé, ancienne malade du cancer. Rencontre suivie d’une séance de dédicaces de Guérir (Actes Sud, 2026)
Auditorium des Champs Libres Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « phone », « value »: null}]
La médecin Aline Mercan explore l’incroyable palette d’outils déployée par les humains pour rester en bonne santé, à travers des histoires de miraculés et de chirurgiens, de prosélytes et d
Wutthinan Yosmadee / Istock
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