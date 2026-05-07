Séminaire externe – Rebecca Heald, Université de Californie, Berkeley Salle Archipel des Glénan – Bâtiment 4 – IGDR – Campus Santé Villejean – Université de Rennes Rennes Mercredi 27 mai, 11h00 Ille-et-Vilaine

Entrée libre

Invitée par Romain Gibeaux, Rebecca Heald, présentera ses recherches sur les mécanismes de division cellulaire et le contrôle de la taille biologique.

### Fun experiments you can only do with frogs

My laboratory investigates fundamental questions of cell division and size control during vertebrate development. We leverage frogs of the genus _Xenopus_ that span in genome size from diploid (2N, _Xenopus tropicalis_) to dodecaploid (12N, _Xenopus longipes_) to investigate consequences of the conserved relationship between genome size and cell size on embryogenesis and explore the molecular basis and physiological consequences of scaling relationships.

A unique feature of _Xenopus_ systems is the ability to reconstitute assembly of the meiotic or mitotic spindle _in vitro_ using cytoplasmic extracts. By combining cell biological, biochemical, and bioinformatic approaches in embryos and extract systems, we are currently investigating mechanisms of ovocyte growth, the incidence of aneuploidy during embryogenesis, adaptation of the cell division machinery to increased ploidy, chromosome mis-segregation in inviable hybrids, and the cellular basis of metabolic scaling. Our studies aim to reveal fundamental principles of spindle assembly and biological size control, and the molecular basis of variation that contributes to genomic instability and evolution.

**Rebecca Heald** est une professeure américaine spécialisée en biologie cellulaire et du développement. Actuellement en poste à l’Université de Californie, Berkeley, ses recherches portent sur les mécanismes de division cellulaire et le contrôle de la taille biologique.

Contact : [Romain Gibeaux](https://igdr.univ-rennes.fr/romain-gibeaux)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-27T11:00:00.000+02:00

Fin : 2026-05-27T12:00:00.000+02:00

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Salle Archipel des Glénan – Bâtiment 4 – IGDR – Campus Santé Villejean – Université de Rennes 2 avenue du professeur Léon Bernard, Rennes Villejean – Beauregard Rennes 35043 Ille-et-Vilaine



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