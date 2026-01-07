Pochettes [Vinyles] Surprises rencontre Parlons Ciné Bibliothèque des Champs Libres – 2e étage Rennes Jeudi 7 mai, 17h30 Ille-et-Vilaine

Gratuit

Venez échanger vos coups de cœur et partagez votre amour du cinéma ET de la musique lors de ce rendez-vous commun !

Au programme : discussions, écoutes et bandes-annonces, entre passionnés ou simplement curieux.

Pour cette séance spéciale, venez avec des musiques de film, comédies musicales, ou toute autre idée qui lie la musique et le cinéma !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-07T17:30:00.000+02:00

Fin : 2026-05-07T18:30:00.000+02:00

1



Bibliothèque des Champs Libres – 2e étage Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

