Les visites de l’Antipode, Antipode, Rennes

Les visites de l’Antipode Vendredi 3 avril, 18h00 Antipode Ille-et-Vilaine
Accueil de la visite dans L’Agora : 18h00
Début de la visite : 18h05
Fin de la visite : 19h00
Antipode
Gratuit sur inscription
L’équipe vous propose une balade guidée, l’occasion de visiter les coulisses et les espaces réservés aux artistes, et d’assister ensuite à l’apéro-concert avec Psykasya dans Le Club. Bienvenue !
Renseignements et inscriptions :
– bienvenue@antipode-rennes.fr
– Depuis l’offre sur l’application pass Culture
– 02 99 67 32 12
– Sur place, à l’accueil général de l’Antipode, sur les horaires d’ouvertures.
Antipode 75 avenue Jules Maniez Rennes 35000 La Courrouze Ille-et-Vilaine Bretagne
