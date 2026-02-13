Les visites de l’Antipode, Antipode, Rennes

Les visites de l’Antipode Vendredi 3 avril, 18h00 Antipode Ille-et-Vilaine

Accueil de la visite dans L’Agora : 18h00

Début de la visite : 18h05

Fin de la visite : 19h00

Antipode

Gratuit sur inscription

L’équipe vous propose une balade guidée, l’occasion de visiter les coulisses et les espaces réservés aux artistes, et d’assister ensuite à l’apéro-concert avec Psykasya dans Le Club. Bienvenue !

Renseignements et inscriptions :

– bienvenue@antipode-rennes.fr

– Depuis l’offre sur l’application pass Culture

– 02 99 67 32 12

– Sur place, à l’accueil général de l’Antipode, sur les horaires d’ouvertures.

