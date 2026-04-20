Concert de l’OSUR Le Diapason – Université de Rennes Rennes Jeudi 7 mai, 20h30 Ille-et-Vilaine

Gratuit pour les étudiant·es, prix libre

Orchestre Symphonique Universitaire de Rennes

### **Odyssée Symphonique**

Retrouvez l’Orchestre Symphonique Universitaire de Rennes pour un concert autour de l’Antiquité.

L’OSUR embarque aux côtés de figures telles qu’Andromède, Ben Hur ou encore Spartacus, dans un voyage à travers l’imaginaire de Miklos Rozsa, Augusta Holmès, Ottorino Respighi et bien d’autres.

**► Jeudi 7 mai à 20h30**

Le Diapason

Étudiant·es gratuit • Prix libre

Billetterie disponible à partir du lundi 27 avril.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-07T20:30:00.000+02:00

Fin : 2026-05-07T22:30:00.000+02:00

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https://diapason.univ-rennes.fr/

Le Diapason – Université de Rennes Allée Jules Noël 35042 Rennes Quartiers Nord-Est Rennes 35042 Ille-et-Vilaine

culture@univ-rennes1.fr 02 23 23 55 68

G.julien



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