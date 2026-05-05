Cover Rock Festival Association du Bourg L’Evêque Rennes Samedi 30 mai, 16h00 Ille-et-Vilaine

entrée lire, gratuit

Cover Rock Festival Concert Gratuit des groupes Rock de l’association du Bourg L’Evêque Jeux de société en partenariat avec LUDIZIK et BEE HAPPY

Cover Rock Festival

* Concert Gratuit des groupes Rock de l’association du Bourg L’Evêque

* Jeux de société en partenariat avec LUDIZIK et BEE HAPPY

* Créateur·trices

* Bourse aux instruments : amène ton instrument et vends-le

* Buvette et petite restauration sur place

A partir de 16h30, jusquà minuit

2 scènes : intérieur et extérieur

Groupes :

* Black Cloud

* Capucine

* CCCTrio

* Drunk Bishop

* Fire Scotch

* Elka

* Sylvie & Cie

* + Guests

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-30T16:00:00.000+02:00

Fin : 2026-05-30T23:59:00.000+02:00

1

https://www.assobourgleveque.org/

Association du Bourg L’Evêque 16 rue papu 35000 RENNES Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35000 Ille-et-Vilaine

contact@assobourgleveque.org 02 30 02 62 27



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

