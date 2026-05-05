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Cover Rock Festival Association du Bourg L’Evêque Rennes

Cover Rock Festival Association du Bourg L’Evêque Rennes

Cover Rock Festival Association du Bourg L’Evêque Rennes samedi 30 mai 2026.

Lieu : Association du Bourg L'Evêque

Adresse : 16 rue papu 35000 RENNES

Ville : 35000 Rennes

Département : Ille-et-Vilaine

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Cover Rock Festival Association du Bourg L’Evêque Rennes Samedi 30 mai, 16h00 Ille-et-Vilaine

entrée lire, gratuit

Cover Rock Festival Concert Gratuit des groupes Rock de l’association du Bourg L’Evêque Jeux de société en partenariat avec LUDIZIK et BEE HAPPY

Cover Rock Festival

* Concert Gratuit des groupes Rock de l’association du Bourg L’Evêque
* Jeux de société en partenariat avec LUDIZIK et BEE HAPPY
* Créateur·trices
* Bourse aux instruments : amène ton instrument et vends-le
* Buvette et petite restauration sur place

A partir de 16h30, jusquà minuit
2 scènes : intérieur et extérieur
Groupes :

* Black Cloud
* Capucine
* CCCTrio
* Drunk Bishop
* Fire Scotch
* Elka
* Sylvie & Cie
* + Guests

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-05-30T16:00:00.000+02:00
Fin : 2026-05-30T23:59:00.000+02:00

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https://www.assobourgleveque.org/  

Association du Bourg L’Evêque 16 rue papu 35000 RENNES Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
contact@assobourgleveque.org 02 30 02 62 27


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