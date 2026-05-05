Cover Rock Festival Association du Bourg L’Evêque Rennes
Cover Rock Festival Association du Bourg L’Evêque Rennes samedi 30 mai 2026.
Cover Rock Festival Association du Bourg L’Evêque Rennes Samedi 30 mai, 16h00 Ille-et-Vilaine
entrée lire, gratuit
Cover Rock Festival Concert Gratuit des groupes Rock de l’association du Bourg L’Evêque Jeux de société en partenariat avec LUDIZIK et BEE HAPPY
Cover Rock Festival
* Concert Gratuit des groupes Rock de l’association du Bourg L’Evêque
* Jeux de société en partenariat avec LUDIZIK et BEE HAPPY
* Créateur·trices
* Bourse aux instruments : amène ton instrument et vends-le
* Buvette et petite restauration sur place
A partir de 16h30, jusquà minuit
2 scènes : intérieur et extérieur
Groupes :
* Black Cloud
* Capucine
* CCCTrio
* Drunk Bishop
* Fire Scotch
* Elka
* Sylvie & Cie
* + Guests
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-05-30T16:00:00.000+02:00
Fin : 2026-05-30T23:59:00.000+02:00
1
https://www.assobourgleveque.org/
Association du Bourg L’Evêque 16 rue papu 35000 RENNES Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
contact@assobourgleveque.org 02 30 02 62 27
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Rennes (Ille-et-Vilaine)
- À tire-d’aile : les spécimens de l’Université de Rennes Bibliothèque Longs-Champs Rennes 5 mai 2026
- Novella : L’écriture, quelle aventure ! Bibliothèque Maurepas Rennes 5 mai 2026
- À tire-d’aile : les spécimens de l’Université de Rennes Bibliothèque Longs-Champs Rennes 5 mai 2026
- Novella : L’écriture, quelle aventure ! Bibliothèque Maurepas Rennes 5 mai 2026
- Cyber-risques : Quelles sont les bonnes pratiques ? Bibliothèque Longs-Champs Rennes 5 mai 2026