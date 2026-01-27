Battle Afro – All style on Afro Musics Théâtre du Vieux Saint-Étienne Rennes Jeudi 14 mai, 15h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit

Battle de danse

Battle de danse « All style » (tous styles) sur musics exclusivement Afro (Afrobeats carribean music et amapiano)

Des jurés d’exception pour un public exceptionnel :

-Tsaom (Cie chute libre) KRUMP

-Fallone (Bagboda dance) COUPE DECALE

-Bruce Chiefare (Cie Flowcus) BREAKDANCE

La Friperie Moodstate sera sur place pour vous proposer leurs dernières pièces chiner ainsi qu’une Buvette et nourriture africaine de « la Brigade » (association Breizh Insertion Sport) sur place.

d’autres surprisent vous attendent!

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-14T15:00:00.000+02:00

Fin : 2026-05-14T18:30:00.000+02:00

Théâtre du Vieux Saint-Étienne Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



