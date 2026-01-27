Battle Afro – All style on Afro Musics Théâtre du Vieux Saint-Étienne Rennes
Battle Afro – All style on Afro Musics Théâtre du Vieux Saint-Étienne Rennes Jeudi 14 mai, 15h00 Ille-et-Vilaine
Gratuit
Battle de danse
Battle de danse « All style » (tous styles) sur musics exclusivement Afro (Afrobeats carribean music et amapiano)
Des jurés d’exception pour un public exceptionnel :
-Tsaom (Cie chute libre) KRUMP
-Fallone (Bagboda dance) COUPE DECALE
-Bruce Chiefare (Cie Flowcus) BREAKDANCE
La Friperie Moodstate sera sur place pour vous proposer leurs dernières pièces chiner ainsi qu’une Buvette et nourriture africaine de « la Brigade » (association Breizh Insertion Sport) sur place.
d’autres surprisent vous attendent!
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-05-14T15:00:00.000+02:00
Fin : 2026-05-14T18:30:00.000+02:00
Théâtre du Vieux Saint-Étienne Théâtre du Vieux Saint-Étienne Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine