Jeudis de la formation- Venez rencontrer le Groupe Antoine St Exupéry- Campus the Land Agence RENNES SUD Rennes Jeudi 21 mai, 10h00 Ille-et-Vilaine

Plongez au coeur des métiers du maraîchage avec notre réunion d’information dédiée aux formations qualifiantes du programme Qualif Emploi Bretagne !

Plongez au coeur des métiers du maraîchage avec notre réunion d’information dédiée aux formations qualifiantes du programme Qualif Emploi Bretagne ! Que vous soyez passionné par la production légumière, fruitière, florale ou de pépinières, cette session vous ouvrira les portes d’un secteur dynamique et porteur d’emplois. Cette réunion d’information s’adresse à toutes les personnes intéressées par les métiers du maraîchage . Pourquoi participer ? Explorez des formations adaptées aux besoins du ma

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-21T10:00:00.000+02:00

Fin : 2026-05-21T11:00:00.000+02:00

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https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/630185

Agence RENNES SUD 35200 Rennes Le Blosne Rennes 35200 Ille-et-Vilaine



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