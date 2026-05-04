AVANT-PREMIÈRE SURPRISE Cinéma du TNB Rennes
AVANT-PREMIÈRE SURPRISE Cinéma du TNB Rennes mardi 26 mai 2026.
AVANT-PREMIÈRE SURPRISE Cinéma du TNB Rennes Mardi 26 mai, 20h00 Ille-et-Vilaine
Tarif unique 6,50€ / Tarif Sortir ! adulte 4€ / Tarif Sortir ! enfant 3€
Projection d’un film surprise
Chaque mois, profitez d’une soirée originale au Cinéma du TNB, où l’équipe vous propose l’un de ses films coup de cœur en avant-première. Le titre reste surprise jusqu’aux dernières minutes avant le début de la projection. Laissez-vous prendre au jeu !
PROGRAMME DE LA SOIRÉE
Accueil autour d’un verre
Présentation des événements de la fin de saison
Quiz et cadeaux
Projection d’un film surprise
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-05-26T20:00:00.000+02:00
Fin : 2026-05-26T22:30:00.000+02:00
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Cinéma du TNB 1 rue saint Hélier 35000 Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
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