AVANT-PREMIÈRE SURPRISE Cinéma du TNB Rennes Mardi 26 mai, 20h00 Ille-et-Vilaine

Tarif unique 6,50€ / Tarif Sortir ! adulte 4€ / Tarif Sortir ! enfant 3€

Projection d’un film surprise

Chaque mois, profitez d’une soirée originale au Cinéma du TNB, où l’équipe vous propose l’un de ses films coup de cœur en avant-première. Le titre reste surprise jusqu’aux dernières minutes avant le début de la projection. Laissez-vous prendre au jeu !

PROGRAMME DE LA SOIRÉE

Accueil autour d’un verre

Présentation des événements de la fin de saison

Quiz et cadeaux

Projection d’un film surprise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-26T20:00:00.000+02:00

Fin : 2026-05-26T22:30:00.000+02:00

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Cinéma du TNB 1 rue saint Hélier 35000 Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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