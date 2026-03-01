Léonce & Léna, de Georg Büchner Théâtre du Cercle Rennes 26 – 28 mai Ille-et-Vilaine

Billetterie en ligne : 8 € tarif plein / 6 € tarif réduit et adhérents CPB / 4 € Carte Sortir!

Dans le cadre du Festival des Créations Amateures

**Comédie romantique satirique : ôde au désenchantement adolescent**

Georg Büchner, étudiant en médecine n’a que 21 ans lorsqu’il écrit cette féérie entre deux dissections de turbot.

Léonce, jeune prince submergé par l’ennui se retourne comme un gant vingt-quatre fois par jour. Pour échapper à un mariage imposé il prend la fuite et croise une princesse Léna, elle aussi en cavale.

Sous l’apparence d’un conte léger, Léonce & Léna dévoile une satire politique mordante où se côtoie comique absurde et poésie existentielle, comme si l’insouciance elle-même avait perdu foi en l’avenir.

**Mise en scène :** Morien Nolot **Création Lumière :** Clara Coll Bigot

**Avec :** Etienne Budor – Aurélia Choquer – Ronan Coquelin Lion – Justine Delprat – Gwendal Deshayes – Sandra Jacob – Valentine Lacoste – Madeleine Meslé – Valentin Rialland – Ange Rigal-Monnier – Manon Rivier – Lilo Salviejo-Martinez

Début : 2026-05-26T20:00:00.000+02:00

Fin : 2026-05-28T21:10:00.000+02:00

http://www.theatreducercle.com https://www.helloasso.com/associations/cercle-paul-bert-theatre-du-cercle

Théâtre du Cercle 30 rue de paris 35000 rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35708 Ille-et-Vilaine

tdc@cerclepaulbert.asso.fr 0602551128



