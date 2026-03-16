Portes ouvertes de l’asso Le Cadran Rennes 8 – 13 juin Ille-et-Vilaine

Gratuit – contacter l’accueil

L’association 3 Regards – Léo Lagrange et son conseil d’administration sont heureux de vous inviter à essayer les activités qu’elle propose du 8 au 13 juin prochains !

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L’association 3 Regards – Léo Lagrange et son conseil d’administration sont heureux de vous inviter à essayer les activités qu’elle propose du 8 au 13 juin prochains !

Venez donc assister aux ateliers proposés à la Ferme de la Harpe, au Cadran ou à la Maison du Parc et peut-être vous découvrirez-vous des passions inattendues : cours de musique individuels ou collectifs, ateliers manuels et techniques, activités sportives ou socioculturelles, il y en a pour tous les goûts !

Retrouvez la liste des activités proposées sur [notre site web](https://www.3regards.com/) !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-08T09:00:00.000+02:00

Fin : 2026-06-13T18:00:00.000+02:00

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http://www.3regards.com 02 99 59 45 38 02 57 24 00 40

Le Cadran 11 avenue André Mussat Villejean – Beauregard Rennes 35043 Ille-et-Vilaine

accueil@3regards.com 02 57 24 00 40

Association 3 Regards – Léo Lagrange



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