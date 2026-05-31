Séminaire externe – Cédric Maurange, Institut de Biologie du Développement de Marseille, Salle Archipel des Glénan – Bâtiment 4 – IGDR, Rennes

Séminaire externe – Cédric Maurange, Institut de Biologie du Développement de Marseille Mercredi 24 juin, 11h00 Salle Archipel des Glénan – Bâtiment 4 – IGDR Ille-et-Vilaine

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-24T11:00:00+02:00 – 2026-06-24T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-24T11:00:00+02:00 – 2026-06-24T12:00:00+02:00

Décrypter les principes d’auto-organisation sous-jacents à l’hétérogénéité cellulaire stable dans les tumeurs

Les tumeurs sont maintenues et entretenues par une sous-population de cellules appelée cellules souches cancéreuses (CSC). Ces dernières peuvent également transiter vers un état plus différencié, à potentiel prolifératif limité, connu sous le nom d’état de progéniteur amplificateur transitoire (TAP). Les mécanismes contrôlant l’équilibre entre l’auto-renouvellement et la différenciation des CSC, afin de maintenir et de préserver cette population, restent cependant mal compris.

Pour étudier cette question, nous exploitons un modèle bien caractérisé de tumeur cérébrale chez Drosophila, similaire aux cancers pédiatriques. En combinant l’analyse quantitative d’images, la modélisation computationnelle 3D et des perturbations génétiques, je présenterai comment les signaux locaux entre les cellules tumorales induisent une architecture tumorale émergente, ainsi qu’une fraction stable de CSC, dont la modulation permet de contrôler la croissance tumorale.

Contact : Roland Le Borgne

Salle Archipel des Glénan – Bâtiment 4 – IGDR 2 avenue du professeur Léon Bernard, Rennes Rennes 35043 Villejean – Beauregard Ille-et-Vilaine Bretagne [{« link »: « https://igdr.univ-rennes.fr/en/roland-le-borgne »}, {« link »: « https://igdr.univ-rennes.fr/roland-le-borgne »}]

Invité par Roland Le Borgne, Cédric Maurange présentera ses travaux sur les programmes génétiques des cellules souches neurales et leur lien avec les cancers du système nerveux central. Biologie Santé