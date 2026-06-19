Workshop IA et cybersécurité Rennes Rennes 24 et 25 juin Ille-et-Vilaine

Inscription obligatoire pour le 25/06

À l’occasion des PEPR IA Days, le Cluster SequoIA vous invite à participer à un atelier consacré aux interactions entre IA et cybersécurité les 24 et 25 juin 2026 à Rennes.

Le workshop vise à faire un état des lieux sur les enjeux scientifiques et technologiques à la croisée entre intelligence artificielle et cybersécurité, autour de trois axes :

* La robustesse et la sécurité des systèmes d’IA face à des attaques toujours plus sophistiquées

* L’IA comme levier pour la cybersécurité : détection, analyse et réponse aux incidents

* Les nouvelles menaces que l’IA fait peser sur la sécurité des systèmes numériques

Le programme s’articule autour de la présentation de travaux scientifiques récents sur ces trois grands axes les 24 et 25 juin 2026, offrant un aperçu de l’état de l’art sur l’ensemble de ces questions et faisant la part belle aux échanges scientifiques.

### Un format pensé pour l’échange

Le 24 juin, au Couvent des Jacobins, deux sessions organisées en lien avec les PEPR IA Days ouvriront les travaux autour des enjeux de sécurité de l’IA. Ces sessions sont accessibles via inscription sur le site des PEPR IA Days. L’occasion aussi pour découvrir l’ensemble des travaux menés dans le cadre du PEPR IA..

[ S’inscrire à la session commune PEPR × Cluster SequoIA](https://pepr-ia-days.sciencesconf.org/)

Le 25 juin, au Centre de conférences Inria de l’Université de Rennes, la journée combinera présentations et sessions posters, une diversité de formats pensée pour favoriser les échanges entre participants. Pour favoriser la participation internationale, les présentations auront lieu en anglais.

8h30 : Accueil & café

9h – 10h40 : Oraux

* Léo BERTRAND | LORIA | Une architecture hybride pour agents IA de sécurité offensive : mémoire d’expérience, automatisation et exploration

* Ramzi REZKI | CNAM | Transformer-Based Multi-Class Intrusion Detection for IoT and Network Traffic Analysis

* Barbara PILASTRE | IRISA | Graphes temporels et détection d’anomalies : Application en cybersécurité

* Pierre-François GIMENEZ | Inria, IRISA | CasinoLimit: An Offensive Dataset Labeled with MITRE ATT&CK Techniques

* Victor Matrat | LORIA | When AI Confuses Syntax with Semantics: Functional Adversarial Examples Against Binary Similarity Models

10H40 – 10h50 : Pause café

10h50 – 12h10 : Oraux

* Valentin HEGO | Université de Rennes | Can LLM Break Obfuscation?

* Ibtissam HARROUCHE | Eurecom | Topological Privacy Vulnerabilities in Knowledge Graphs

* Romaric GAUDEL | Université de Rennes, IRISA | Privacy-Utility Tradeoffs in Decentralized Learning via Correlated Noise

* Patrick BAS | CNRS | Mixing AI and Watermarking: The Current AI Waterfall

* Alexandre DE CORNIERE | Toulouse School of Economics | AI and Cybersecurity: A Model of Vulnerability Discovery and Defense

12h15 – 13h30 : Déjeuner

13h – 14h40 : Posters

* Yacine Tamoudi | Kereval | Hallucination Detection in Large Language Models: A Hybrid Approach for Cybersecurity Auditing

* Nicola Anselmi | Université de Rennes, IETR | AI-Driven Antenna Array Interference Mitigation: Fast Beam Scanning and Nulling for Secure Wireless Infrastructure

* Alex Pierron | Institut Polytechnique de Paris | Trustworthy And Efficient Deep Reinforcement Learning-Driven Physical-Layer For Secure 6G Networks

* Yosra Ghaouar | Développement d’un système IDS/IPS intelligent basé sur l’apprentissage par renforcement pour la cybersécurité des infrastructures IoT

* Anne Josiane Kouam | SRP, TRiBE, Inria Saclay, MLSec, TU Berlin | Les modèles de prédiction de mobilité divulguent-ils les trajectoires des utilisateurs ?

* Boris Zannou | Institut Supérieur de Technologie (IST) de Mamou (Guinée) | Authentification biométrique révocable : vers une résistance aux attaques par IA générative

* Billal Mokhtari | CNAM PARIS | Game-Theoretic Mitigation of Attacks in Digital Twin-Enhanced Industrial Control Systems Using Markov Decision Processes

* Cédric Prigent | LIRIS | Practical Confidential Clustering for Federated Learning using Efficient Secret-Sharing

* Antonio Cimino | Eurecom | Understanding Indirect Prompt Injections (IPIs)3

* Kavé Salamatian | Université Savoie Mont-Blanc | Log analysis using LLM meta-modelling

14h40 – 16h | Oraux

* Yufei HAN | Inria, IRISA | LLM backdoor poisoning in the finetuning process

* Antoine BOUTET | INSA Lyon, CITI | Towards the Anonymization of Masked Language Modeling Abstract

* Kavé SALAMATIAN | Université Savoie Mont-Blanc | Runtime Security for Agentic Systems

* Cédric KILLIAN | Université Jean-Monnet Saint-Etienne, Laboratoire Hubert Curien | Side-Channel Reverse Engineering of FPGA-based AI Accelerators

* Roderick ASSELLINEAU | Université de Rennes, IRISA | Cryptanalytic Extraction of Deep Neural Networks

### Informations pratiques

Places limitées, Inscriptions ici

Centre Inria de l’Université de Rennes, Campus de Beaulieu, 263 Avenue du Général Leclerc, 35042 Rennes

Contact : [iacluster@univ-rennes.fr](mailto:iacluster@univ-rennes.fr)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-24T09:00:00.000+02:00

Fin : 2026-06-25T16:00:00.000+02:00

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https://framaforms.org/workshop-ai-cybersecurity-pepr-ai-days-2026-1776261816

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