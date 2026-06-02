Carrières scientifiques : all you want to know OSERen, salle de conférences, RDC bât.14B, campus de Beaulieu de l’Université de Rennes Rennes
Carrières scientifiques : all you want to know OSERen, salle de conférences, RDC bât.14B, campus de Beaulieu de l’Université de Rennes Rennes vendredi 19 juin 2026.
Carrières scientifiques : all you want to know OSERen, salle de conférences, RDC bât.14B, campus de Beaulieu de l’Université de Rennes Rennes Vendredi 19 juin, 13h00 Ille-et-Vilaine
Cycle des Séminaires d’ECOBIO
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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-06-19T13:00:00.000+02:00
Fin : 2026-06-19T14:30:00.000+02:00
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OSERen, salle de conférences, RDC bât.14B, campus de Beaulieu de l’Université de Rennes 263 avenue du général Leclerc Rennes Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35703 Ille-et-Vilaine
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