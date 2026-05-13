Atelier Bim Bam Boum Maison Marbeuf Rennes Mercredi 3 juin, 09h45 Ille-et-Vilaine

Venez partager mélodies, rythmes et instruments avec votre enfant de 0 à 4 ans ! Un moment de convivialité autour de la musique L’atelier est animé par Patricia, musicothérapeute et sonothérapeute.

Venez partager un moment musical avec votre ou vos enfants.

Ici on chante, on danse, on joue avec les instruments !

Quand le son et la musique se partagent et offrent un moment de complicité pour tous …un outil formidable pour aller vers l’autre, permettre expressivité, partage et bien-être.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-03T09:45:00.000+02:00

Fin : 2026-06-03T10:45:00.000+02:00

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https://www.helloasso.com/associations/maison-marbeuf/evenements/atelier-bim-bam-boum

Maison Marbeuf 21 boulevard Marbeuf 35000 Rennes Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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