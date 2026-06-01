Le Terrain d’Aventure, Parc Marc Sangnier, Rennes

Le Terrain d’Aventure 3 juin – 7 août Parc Marc Sangnier Ille-et-Vilaine

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-03T14:00:00+02:00 – 2026-06-03T18:00:00+02:00

Fin : 2026-08-07T14:00:00+02:00 – 2026-08-07T18:00:00+02:00

Le Terrain d’Aventure est un lieu de libertés sous les arbres du parc Marc Sangnier, où les enfants peuvent faire ce qu’ils veulent… construire des cabanes, jouer, inventer, grimper… Ici on prend des risques, on essaie, on expérimente, on lâche prise et c’est chacune à son rythme ! L’équipe de l’Allumette est présente pour accompagner les enfants.

Parc Marc Sangnier Parc Marc Sangnier, Rue Marc Sangnier, Rennes, France Rennes 35200 La Pommeraie Ille-et-Vilaine Bretagne

Le Terrain d’Aventure, lieu de liberté et d’expérimentation