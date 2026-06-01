Le Terrain d’Aventure, Parc Marc Sangnier, Rennes
Le Terrain d’Aventure, Parc Marc Sangnier, Rennes mercredi 3 juin 2026.
Le Terrain d’Aventure 3 juin – 7 août Parc Marc Sangnier Ille-et-Vilaine
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-03T14:00:00+02:00 – 2026-06-03T18:00:00+02:00
Fin : 2026-08-07T14:00:00+02:00 – 2026-08-07T18:00:00+02:00
Le Terrain d’Aventure est un lieu de libertés sous les arbres du parc Marc Sangnier, où les enfants peuvent faire ce qu’ils veulent… construire des cabanes, jouer, inventer, grimper… Ici on prend des risques, on essaie, on expérimente, on lâche prise et c’est chacune à son rythme ! L’équipe de l’Allumette est présente pour accompagner les enfants.
Parc Marc Sangnier Parc Marc Sangnier, Rue Marc Sangnier, Rennes, France Rennes 35200 La Pommeraie Ille-et-Vilaine Bretagne
Le Terrain d’Aventure, lieu de liberté et d’expérimentation
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