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Un transat et des livres, Place de la Mairie, Rennes

mardi 4 août 2026 · Place de la Mairie · Rennes

Un transat et des livres, Place de la Mairie, Rennes

Informations pratiques

Début
mardi 4 août 2026
Fin
mardi 4 août 2026
Lieu
Place de la Mairie
Adresse
35000 Rennes
Ville
35000 Rennes
Département
Ille-et-Vilaine

Un transat et des livres Mardi 4 août, 17h00 Place de la Mairie Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-04T17:00:00+02:00 – 2026-08-04T18:30:00+02:00
Fin : 2026-08-04T17:00:00+02:00 – 2026-08-04T18:30:00+02:00

Les bibliothécaires de Rennes vous partagent leurs coups de cœur. Des surprises et des découvertes pour tous les âges !
Rendez-vous chaque mardi sur la place de la Mairie pour un moment de partage et d’échanges et des séances de lecture d’histoires proposées aux enfants.

Place de la Mairie 35000 Rennes Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne
Les bibliothécaires de Rennes vous partagent leurs coups de cœur. Des surprises et des découvertes pour tous les âges

Franck Hamon

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