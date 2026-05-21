Rallye Photo – Binôme adulte/enfant Maison de Quartier La Touche Rennes
Rallye Photo – Binôme adulte/enfant Maison de Quartier La Touche Rennes mercredi 22 juillet 2026.
Rallye Photo – Binôme adulte/enfant Maison de Quartier La Touche Rennes Mercredi 22 juillet, 09h30 Ille-et-Vilaine
Sur inscription à stephane@mqlt.fr · Gratuit
Rallye Photo – Binôme adulte/enfant
Ramène ta grand-mère, ton père, ta tante ou ton voisin préféré et fais les meilleures photos !
Enfant accompagné·e d’un·e adulte. Sur inscription par mail à [stephane@mqlt.fr](mailto:stephane@mqlt.fr)
8 – 88 ans
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-22T09:30:00.000+02:00
Fin : 2026-07-22T12:30:00.000+02:00
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Maison de Quartier La Touche 6 Rue Cardinal Paul Gouyon, Rennes, France Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
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