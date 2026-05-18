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Découverte du vivant au quartier Bellangerais Bibliothèque Bellangerais Rennes

Découverte du vivant au quartier Bellangerais Bibliothèque Bellangerais Rennes

Découverte du vivant au quartier Bellangerais Bibliothèque Bellangerais Rennes mardi 21 juillet 2026.

Lieu : Bibliothèque Bellangerais

Adresse : 5 bis rue du Morbihan 35000 rennes

Ville : 35704 Rennes

Département : Ille-et-Vilaine

Début : mardi 21 juillet 2026

Fin : mardi 21 juillet 2026

Découverte du vivant au quartier Bellangerais Bibliothèque Bellangerais Rennes Mardi 21 juillet, 10h00 Ille-et-Vilaine

Balade et découvertes

Ortie, martin-pêcheur, libellule… partez à la rencontre des animaux et des plantes du Quartier Bellangerais, dont les étonnantes adaptations ont été tour à tour sources de légendes et d’innovation au cours des siècles.
Départ de la bibliothèque Bellangerais.
En partenariat avec la LPO.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-21T10:00:00.000+02:00
Fin : 2026-07-21T12:00:00.000+02:00

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Bibliothèque Bellangerais 5 bis rue du Morbihan 35000 rennes Maurepas – Patton Rennes 35704 Ille-et-Vilaine


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