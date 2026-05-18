Découverte du vivant au quartier Bellangerais Bibliothèque Bellangerais Rennes Mardi 21 juillet, 10h00 Ille-et-Vilaine

Balade et découvertes

Ortie, martin-pêcheur, libellule… partez à la rencontre des animaux et des plantes du Quartier Bellangerais, dont les étonnantes adaptations ont été tour à tour sources de légendes et d’innovation au cours des siècles.

Départ de la bibliothèque Bellangerais.

En partenariat avec la LPO.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-07-21T10:00:00.000+02:00

Fin : 2026-07-21T12:00:00.000+02:00

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Bibliothèque Bellangerais 5 bis rue du Morbihan 35000 rennes Maurepas – Patton Rennes 35704 Ille-et-Vilaine



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