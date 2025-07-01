JE SUIS UNE MONTAGNE, ERIC ARNAL-BURTSCHY Théâtre National de Bretagne Rennes 20 – 23 mai Ille-et-Vilaine

Tarif unique à 12€

« Je suis une montagne » invite le public à sentir et vivre notre monde autrement. Une expérience immersive, un théâtre des sens et de l’imagination.

« Je suis une montagne » invite le public à sentir et vivre notre monde autrement. Une expérience immersive, un théâtre des sens et de l’imagination.

Ce ne sont pas des interprètes qu’Eric Arnal-Burtschy met en scène ici mais bien des éléments, dans un exercice de connexion avec l’univers. L’expérience du temps est au cœur de ce que vit le public les yeux fermés, installé sur un plateau traversé par la lumière, la chaleur, la pluie, le vent, des grondements sourds, etc. C’est un autre rapport au monde qui émerge, un monde plus vaste, redéfinissant notre relation aux éléments, à l’espace et au temps.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-20T15:00:00.000+02:00

Fin : 2026-05-23T23:30:00.000+02:00

1

https://www.t-n-b.fr/programmation/je-suis-une-montagne

Théâtre National de Bretagne 1, rue saint-hélier Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

