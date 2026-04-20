À la découverte des petites bêtes de la mare aux Prairies Saint-Martin à Rennes Prairies Saint-Martin Rennes Mercredi 20 mai, 14h30 Ille-et-Vilaine

À l’occasion de la Fête de la Nature, partez en famille à la découverte des petites bêtes de la mare !

**Lieu** : Rennes (35)

**Point de rendez-vous** : Devant la Longère du 68 Canal Saint-Martin

**Horaire** : 14h30 à 16h30

**Réservation** : Oui

**Nombre de places** : 15

**Prix** : Gratuit

**Contact** : [reservation.bretagne@lpo.fr](mailto:reservation.bretagne@lpo.fr)

Accompagnés d’une animatrice de la LPO Bretagne et munis d’épuisettes, observez insectes, larves et têtards, et apprenez à reconnaître ces habitants discrets ainsi que leur rôle dans l’écosystème.

Une activité conviviale et accessible aux débutants, idéale pour éveiller la curiosité et partager un moment ludique et instructif.

Accessible PMR (hors moments de pêche, les accès au bord l’eau étant difficilement praticables)

– Dès 8 ans

– Prévoir des chaussures confortables

– Adapter sa tenue à la météo

Sortie sur réservation avec places limitées. Pour vous inscrire, merci d’envoyer un mail à [_**reservation.bretagne@lpo.fr**_](mailto:reservation.bretagne@lpo.fr) en indiquant dans votre mail :

* La date de la sortie

* L’intitulé de la sortie

* Le nombre d’adulte(s)

* Le nombre d’enfant(s) et leur âge

* Un numéro de téléphone pour vous joindre en cas de besoin

* Comment vous avez entendu parler de cette sortie.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-20T14:30:00.000+02:00

Fin : 2026-05-20T16:30:00.000+02:00

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reservation.bretagne@lpo.fr

Prairies Saint-Martin Canal Saint-Martin, Rennes Nord – Saint-Martin Rennes 35064 Ille-et-Vilaine



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