SORTIE – Direction base de loisirs de TREMELIN ! EPI des Longs Champs Rennes Mercredi 22 juillet, 09h15 Ille-et-Vilaine

Sur inscription, Tarif 3 à 5€/personne, forfait famille + de 5 personnes 12 à 20€.

A 30 min de Rennes et aux portes de la Forêt de Brocéliande, le Lac de Trémelin est un petit coin préservé entre landes et forêt où il fait bon flâner, bronzer, faire trempette, se dépenser, jouer …!

Sortie à la journée, trajet en car (45 min). Tout public, enfant accompagné d’un adulte/un parent : baignade, balade, pédalo !

Apporter son pique-nique et ses affaires de plage.

Tarif 3 à 5€/personne, forfait famille + de 5 personnes 12 à 20€.

Départ à l’EPI des Longs Champs à 9h15 – Retour à 18h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-07-22T09:15:00.000+02:00

Fin : 2026-07-22T18:00:00.000+02:00

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EPI des Longs Champs 60 rue du Doyen Bouzat 35000 Rennes Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35700 Ille-et-Vilaine



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