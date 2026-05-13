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Découverte du cyanotype à Maison Marbeuf Maison Marbeuf Rennes

Découverte du cyanotype à Maison Marbeuf Maison Marbeuf Rennes

Découverte du cyanotype à Maison Marbeuf Maison Marbeuf Rennes mercredi 27 mai 2026.

Lieu : Maison Marbeuf

Adresse : 21 boulevard Marbeuf 35000 Rennes

Ville : 35000 Rennes

Département : Ille-et-Vilaine

Début : mercredi 27 mai 2026

Fin : mercredi 27 mai 2026

Découverte du cyanotype à Maison Marbeuf Maison Marbeuf Rennes Mercredi 27 mai, 14h00 Ille-et-Vilaine

Un procédé de tirage ancien à partager

Viens partager un moment autour des plantes et du soleil avec cet atelier découverte du cyanotype ! Un procédé de tirage ancien à réaliser dans le cadre convivial de Maison Marbeuf
Avec Marie Karedwen, photographe et illustratrice rennaise
Pour les tarifs Sortir ! pensez à apporter le justificatif le jour de l’atelier !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-05-27T14:00:00.000+02:00
Fin : 2026-05-27T16:00:00.000+02:00

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 https://www.helloasso.com/associations/maison-marbeuf/evenements/decouvert-du-cyanotype

Maison Marbeuf 21 boulevard Marbeuf 35000 Rennes Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35000 Ille-et-Vilaine


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