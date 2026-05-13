Découverte du cyanotype à Maison Marbeuf Maison Marbeuf Rennes Mercredi 27 mai, 14h00 Ille-et-Vilaine

Un procédé de tirage ancien à partager

Viens partager un moment autour des plantes et du soleil avec cet atelier découverte du cyanotype ! Un procédé de tirage ancien à réaliser dans le cadre convivial de Maison Marbeuf

Avec Marie Karedwen, photographe et illustratrice rennaise

Pour les tarifs Sortir ! pensez à apporter le justificatif le jour de l’atelier !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-27T14:00:00.000+02:00

Fin : 2026-05-27T16:00:00.000+02:00

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https://www.helloasso.com/associations/maison-marbeuf/evenements/decouvert-du-cyanotype

Maison Marbeuf 21 boulevard Marbeuf 35000 Rennes Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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