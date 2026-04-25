Mon Mégot Où Il Faut. Dépolluons notre espace partagé ! Place Sarah Bernhardt Rennes Mercredi 27 mai, 14h00 Ille-et-Vilaine

Libre d’accès, gratuit, matériel fourni, collation offerte.

**Ensemble, relevons le défi !**

Ne laissons plus tomber notre mégot, il est si fragile.

Être un déchet ignoré, c’est pas si facile.

Il va jusqu’à l’eau rien ne l’arrête, le mégot mal jeté voyage énormément.

Ses 4000 substances chimiques toxiques, finissent dans l’océan.

**Agissons !** Battons le record du ramassage de mégots, ce petit déchet qui pollue énormément.

**Rejoignez-nous le Mercredi 27 mai 2026,**

**Square Sarah Bernhardt de 14h00 à 17h00 et passons un bon moment.**

Nous sommes très pressés de vous rencontrer à l’occasion de cette action.

Habitant.es du quartier, ou pas, vous pouvez vous inscrire en flashant le QR Code **ou** via le site du Mégothon : **[https://lemegothon.fr/evenements/megothon-brequigny/](https://lemegothon.fr/evenements/megothon-brequigny/)**

**À bientôt !**

Au terme de cette action et pour vous remercier, la DQSO vous offre une collation.

**Info / Conseil**

Apporter casquette, chapeau, gourde d’eau. Si vous avez, apporter des gants de jardinage.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-27T14:00:00.000+02:00

Fin : 2026-05-27T17:00:00.000+02:00

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https://lemegothon.fr/evenements/megothon-brequigny/

Place Sarah Bernhardt Square Sarah Bernhardt 35200 Rennes Bréquigny Rennes 35032 Ille-et-Vilaine



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