Rallye Photo – Binôme adulte/enfant, Maison de Quartier La Touche, Rennes

Rallye Photo – Binôme adulte/enfant Mercredi 22 juillet, 09h30 Maison de Quartier La Touche Ille-et-Vilaine

Sur inscription à stephane@mqlt.fr · Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-22T09:30:00+02:00 – 2026-07-22T12:30:00+02:00

Fin : 2026-07-22T09:30:00+02:00 – 2026-07-22T12:30:00+02:00

Ramène ta grand-mère, ton père, ta tante ou ton voisin préféré et fais les meilleures photos !

Enfant accompagné·e d’un·e adulte. Sur inscription par mail à stephane@mqlt.fr

8 – 88 ans

Maison de Quartier La Touche 6 Rue Cardinal Paul Gouyon, Rennes, France Rennes 35000 Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Ille-et-Vilaine Bretagne [{« link »: « mailto:stephane@mqlt.fr »}]

Rallye Photo – Binôme adulte/enfant

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