Sortie à la journée au lac de Tremelin, Maison de Quartier La Bellangerais, Rennes
Sortie à la journée au lac de Tremelin, Maison de Quartier La Bellangerais, Rennes mercredi 22 juillet 2026.
Sortie à la journée au lac de Tremelin Mercredi 22 juillet, 09h30 Maison de Quartier La Bellangerais Ille-et-Vilaine
entre 3 et 30 € selon la composition de la famille et le Quotient familial
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-22T09:30:00+02:00 – 2026-07-22T10:00:00+02:00
Fin : 2026-07-22T09:30:00+02:00 – 2026-07-22T10:00:00+02:00
Maison de Quartier La Bellangerais 5 Rue du Morbihan, 35700 Rennes Rennes 35704 Maurepas – Patton Ille-et-Vilaine Bretagne
Profitez librement de votre journée :baignade, balade, activités nautiques, accrobranche. Repas à votre convenance : pique nique à prévoir. Enfants sous la responsabilité des parents.
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