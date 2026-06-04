Les Sciences en bas de chez toi – Berry plage Parc du Berry Rennes
Les Sciences en bas de chez toi – Berry plage Parc du Berry Rennes mardi 4 août 2026.
Les Sciences en bas de chez toi – Berry plage Parc du Berry Rennes 4 – 6 août Ille-et-Vilaine
entrée libre, gratuite
Ateliers pour toutes et tous : expériences, jeux et petites constructions pour découvrir, comprendre et faire ensemble … la science se pratique tout en s’amusant !
Les « Sciences en bas de chez toi », ce sont des ateliers en plein-air dans différents quartiers rennais.
Retrouvez-nous pendant 3 après-midi à Berry plage, pour des ateliers avec l’Atelier des Transitions, et un temps fort « Je serai une super heroine ou un super héros » le mercredi avec la bibliothèque de Villejean.
Spectacle à partir de 5 ans à 17h, le mercredi.
Au programme de nos ateliers : **« Ingénieurs et héros du quotidien »** : expériences, défis de construction, jeux… Soyez curieux et venez découvrir en bas de chez vous des expériences scientifiques de nos héros du quotidien et écouter voir un spectacle autour d’une lecture théatralisée d’une jeune héroine.
Retrouvez notre programme de l’été sur nos réseaux et sur le site Cet été à Rennes, pour nous suivre d’un quartier à l’autre.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-08-04T15:00:00.000+02:00
Fin : 2026-08-06T18:00:00.000+02:00
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Parc du Berry 15 Av. Sir Winston Churchill, 35000 Rennes, France Villejean – Beauregard Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
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