Balades méditatives 2026 – mardi 4 août 2026 de 10h à 11h30 – Villejean, kiosque Kennedy, Rennes

Balades méditatives 2026 – mardi 4 août 2026 de 10h à 11h30 – Villejean Mardi 4 août, 10h00 kiosque Kennedy Ille-et-Vilaine

Gratuit – sur inscription (lien helloasso)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-04T10:00:00+02:00 – 2026-08-04T11:30:00+02:00

Fin : 2026-08-04T10:00:00+02:00 – 2026-08-04T11:30:00+02:00

Que vous soyez débutant·es ou initié·es, cette activité est conçue pour chacun·e s’y retrouve. Guidé·es par des professionnel·les formé·es à la pleine conscience, à la sophrologie et au yoga, vous serez accompagné·es dans une exploration douce et sensorielle, accessible à toutes et tous.

Les balades méditatives vous proposent un temps de bien-être et de répit… laissez-vous porter par cette expérience simple, accessible.

GRATUIT (sur inscription).

kiosque Kennedy 45 cours kennedy Rennes 35043 Villejean – Beauregard Ille-et-Vilaine Bretagne

Cet été, l’association Mycélium vous invite à ralentir le rythme et prendre soin de soi, à l’occasion de nouvelles balades méditatives, au cœur du Parc des Gayeulles, de Maurepas et à Villejean.