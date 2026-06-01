Balades méditatives 2026 – mardi 4 août 2026 de 10h à 11h30 – Villejean, kiosque Kennedy, Rennes
Balades méditatives 2026 – mardi 4 août 2026 de 10h à 11h30 – Villejean, kiosque Kennedy, Rennes mardi 4 août 2026.
Balades méditatives 2026 – mardi 4 août 2026 de 10h à 11h30 – Villejean Mardi 4 août, 10h00 kiosque Kennedy Ille-et-Vilaine
Gratuit – sur inscription (lien helloasso)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-04T10:00:00+02:00 – 2026-08-04T11:30:00+02:00
Fin : 2026-08-04T10:00:00+02:00 – 2026-08-04T11:30:00+02:00
Que vous soyez débutant·es ou initié·es, cette activité est conçue pour chacun·e s’y retrouve. Guidé·es par des professionnel·les formé·es à la pleine conscience, à la sophrologie et au yoga, vous serez accompagné·es dans une exploration douce et sensorielle, accessible à toutes et tous.
Les balades méditatives vous proposent un temps de bien-être et de répit… laissez-vous porter par cette expérience simple, accessible.
GRATUIT (sur inscription).
kiosque Kennedy 45 cours kennedy Rennes 35043 Villejean – Beauregard Ille-et-Vilaine Bretagne
Cet été, l’association Mycélium vous invite à ralentir le rythme et prendre soin de soi, à l’occasion de nouvelles balades méditatives, au cœur du Parc des Gayeulles, de Maurepas et à Villejean.
À voir aussi à Rennes (Ille-et-Vilaine)
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