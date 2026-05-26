Le Terrain d’Aventure Parc Marc Sangnier Rennes 3 juin – 7 août Ille-et-Vilaine

Entrée libre

Le Terrain d’Aventure, lieu de liberté et d’expérimentation

Le Terrain d’Aventure est un lieu de libertés sous les arbres du parc Marc Sangnier, où les enfants peuvent faire ce qu’ils veulent… construire des cabanes, jouer, inventer, grimper… Ici on prend des risques, on essaie, on expérimente, on lâche prise et c’est chacune à son rythme ! L’équipe de l’Allumette est présente pour accompagner les enfants.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-03T14:00:00.000+02:00

Fin : 2026-08-07T18:00:00.000+02:00

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Parc Marc Sangnier Parc Marc Sangnier, Rue Marc Sangnier, Rennes, France La Pommeraie Rennes 35200 Ille-et-Vilaine



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