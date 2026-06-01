Les rendez-vous Cafet’ ! Maison de quartier La Bellangerais Rennes
Les rendez-vous Cafet’ ! Maison de quartier La Bellangerais Rennes mercredi 3 juin 2026.
Les rendez-vous Cafet’ ! Maison de quartier La Bellangerais Rennes 3 – 24 juin, les mercredis Ille-et-Vilaine
Rendez-vous en cafet’, tous les mercredis de 14h30 à 17h pour faire connaissance, faire des jeux, papoter autour d’une boisson et d’un gâteau (à prix libre), pour petits et grands !
Rendez-vous en cafet’, tous les mercredis de 14h30 à 17h pour faire connaissance, faire des jeux, papoter autour d’une boisson et d’un gâteau (à prix libre), pour petits et grands !
Au programme :
3 juin : Festival Fest’n’mouv avec Breizh Insertion Sport, devant la Maison de Quartier
10 juin : Café papote, présentation du programme d’actions de prévention gratuites proposées à la Maison de Quartier par la Maison des aînés et des aidants
17 juin à 15h : Retrouvez-nous au forum droits et loisirs, place Lucie Aubrac
24 juin : Atelier décoration pour la fête de l’été
Les mercredis de 14h30 à 17h
Maison de Quartier Bellangerais
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-06-03T14:30:00.000+02:00
Fin : 2026-06-24T17:00:00.000+02:00
1
Maison de quartier La Bellangerais 5 rue du Morbihan 35700 Rennes Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Rennes (Ille-et-Vilaine)
- Tri-troc mobile, Place Hoche Rennes 1 juin 2026
- Tri-troc mobile, Place de Prague, face au n°1 de la rue de La Tisza Rennes 1 juin 2026
- 3 artistes – 3 émotions Orangerie du Thabor Rennes 1 juin 2026
- Exposition Collective Urban Sketchers Rennes 1 juin 2026
- PATRICK WATSON LE MeM – RENNES Rennes 2 juin 2026