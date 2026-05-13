Exposition Collective Urban Sketchers Rennes

13 dessinateurs rennais, membres du collectif des Urban Sketchers, exposent leurs dessins de la ville au bar « La 2e Chaussette » du 1er juin au 20 juillet.

Par « Urban Sketchers », entendez un collectif mondial dont l’objet est de « raconter le monde de dessin en dessin ». À Rennes, le groupe se retrouve chaque 2ᵉ samedi du mois pour dessiner la ville sur le vif et partager ce moment de création.

La 2e Chaussette, bar vivant et joyeux — et à la programmation riche et variée — propose de son côté des « drink and draw » un mardi sur deux. Le lieu idéal pour accueillir cette exposition.

L’inauguration de l’exposition aura lieu le samedi 13 juin à partir de 18h. Le collectif propose une séance de sketch dans le quatier ce même jour à partir de 14h30.

La 2eme chaussette – 73 rue de Dinan – Rennes.