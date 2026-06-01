TAPIS ROUGE, École Trégain, Rennes

TAPIS ROUGE Mercredi 3 juin, 14h00 École Trégain Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-03T14:00:00+02:00 – 2026-06-03T15:30:00+02:00

Fin : 2026-06-03T14:00:00+02:00 – 2026-06-03T15:30:00+02:00

École Trégain 13 rue de Trégain rennes Rennes 35700 Maurepas – Patton Ille-et-Vilaine Bretagne

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