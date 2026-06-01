Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

TAPIS ROUGE, École Trégain, Rennes

TAPIS ROUGE, École Trégain, Rennes

TAPIS ROUGE, École Trégain, Rennes mercredi 3 juin 2026.

Lieu : École Trégain

Adresse : 13 rue de Trégain rennes

Ville : 35700 Rennes

Département : Ille-et-Vilaine

Début : mercredi 3 juin 2026

Fin : mercredi 3 juin 2026

TAPIS ROUGE Mercredi 3 juin, 14h00 École Trégain Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-03T14:00:00+02:00 – 2026-06-03T15:30:00+02:00
Fin : 2026-06-03T14:00:00+02:00 – 2026-06-03T15:30:00+02:00

École Trégain 13 rue de Trégain rennes Rennes 35700 Maurepas – Patton Ille-et-Vilaine Bretagne
Chœur mouvant pour les droits des enfants choeur enfants

Ko Compagnie

À voir aussi à Rennes (Ille-et-Vilaine)