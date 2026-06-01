TAPIS ROUGE, École Trégain, Rennes
TAPIS ROUGE, École Trégain, Rennes mercredi 3 juin 2026.
TAPIS ROUGE Mercredi 3 juin, 14h00 École Trégain Ille-et-Vilaine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-03T14:00:00+02:00 – 2026-06-03T15:30:00+02:00
Fin : 2026-06-03T14:00:00+02:00 – 2026-06-03T15:30:00+02:00
École Trégain 13 rue de Trégain rennes Rennes 35700 Maurepas – Patton Ille-et-Vilaine Bretagne
Chœur mouvant pour les droits des enfants choeur enfants
Ko Compagnie
À voir aussi à Rennes (Ille-et-Vilaine)
- FEMME SOURCE- Exposition de peinture- Christelle COURTAY Orangerie du Thabor Rennes 1 juin 2026
- FEMME SOURCE- Exposition de peinture- Christelle COURTAY, Orangerie du Thabor, Rennes 1 juin 2026
- Tri-troc mobile, Place Hoche Rennes 1 juin 2026
- Tri-troc mobile, Place de Prague, face au n°1 de la rue de La Tisza Rennes 1 juin 2026
- 3 artistes – 3 émotions Orangerie du Thabor Rennes 1 juin 2026