Après-midi éco-volontaire sur Bréquigny Les Almadies Rennes Mercredi 3 juin, 14h30 Ille-et-Vilaine

✔ Libre d’accès ✔ Gratuit ✔ Matériel fourni ✔ Collation offerte.

Nous vous proposons un moment à la fois éducatif, utile et convivial, à vivre seul.e, en famille ou entre ami.es.!

Les habitant.es du quartier Bréquigny se mobilisent pour prendre soin de l’environnement dans lequel nous vivons au quotidien.

Même si la ville assure déjà un nettoyage régulier, un coup de pouce citoyen fait toujours la différence !

**Rejoignez-nous !**

**aux Almadies, le mercredi 03 juin 2026 de 14h30 à 17h00.**

Agissons ensemble contre la pollution de nos déchets, tout en passant un agréable moment de rencontre et de convivialité.

Nous serons très heureux.ses de vous accueillir à l’occasion de cette action;

**Habitant.es du quartier… ou non, tout le monde est bienvenu **

Inscription possible via le site de l’association Benenova.

**À bientôt ! **

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-03T14:30:00.000+02:00

Fin : 2026-06-03T17:00:00.000+02:00

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https://www.benenova.fr/missions/ramassage-de-dechets-a-brequigny-41

Les Almadies 12 rue de Suède 35200 Rennes Bréquigny Rennes 35200 Ille-et-Vilaine



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